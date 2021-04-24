Не менее 15 ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа вечером 23 апреля и в ночь на субботу, 24 апреля.

Об этом сообщает The Times of Israel, ссылаясь на Армию обороны Израиля (IDF).

Уведомлений о жертвах и разрушениях нет. Часть ракет была перехвачена системой противовоздушной обороны «Железный купол», некоторые упали на открытой местности, отмечает издание.

IDF написала в Twitter, что на юге Израиля звучали сирены воздушной тревоги, жители спрятались в бомбоубежищах.

The Times of Israel называет атаку этой ночью самой серьезной за последние месяцы и отмечает, что она произошла после столкновений в Иерусалиме между ультраправыми израильтянами и арабами. По итогам столкновений более полусотни человек были задержаны.

Напомним, неделю назад Вооруженные силы Израиля нанесли удары по военным объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории Израиля.