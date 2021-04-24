Жителю Первомайского района Николаевской области сообщили о подозрении за хранение 2,2 килограммов каннабиса.

Об этом сообщает Первомайская окружная прокуратура.

46-летний житель села Долгая Пристань Первомайского района подозревается в незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотического средства (ч.2 ст.309 УК Украины).

Так, в ходе проведения санкционированного судом обыска дома у подозреваемого правоохранители обнаружили на чердаке и изъяли 2,2 кг вещества растительного происхождения. Мужчина утверждает, что хранил наркотики для собственного употребления.

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертное исследование, по результатам которого установили, что растительное вещество является каннабисом, который относится к особо опасным наркотическим средствам, оборот которых запрещен. Расследование продолжается.