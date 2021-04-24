В Днепропетровской области на шахте Благодатная при проведении демонтажных работ произошел обвал пустых пород. Один рабочий погиб, второй - получил ранение.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

— На шахте Благодатная (Шахтоуправление им. Героев космоса) при проведении демонтажных работ произошел обвал пустых пород», - сообщил Михаил Волынец.

Погибший - горнорабочий очистного забоя Дмитрий Курасов 1991 года рождения. Без отца остались двое детей.

Проишествие прозойшло в пятницу, 23 апреля, в 12.30 дня.

Напомним, в ноябре прошлого года, в Николаеве рабочих засыпало землей в траншее – спасателям удалось всех освободить из-под завала.