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В Днепропетровской области на шахте Благодатная при проведении демонтажных работ произошел обвал пустых пород. Один рабочий погиб, второй - получил ранение.
Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
— На шахте Благодатная (Шахтоуправление им. Героев космоса) при проведении демонтажных работ произошел обвал пустых пород», - сообщил Михаил Волынец.
Погибший - горнорабочий очистного забоя Дмитрий Курасов 1991 года рождения. Без отца остались двое детей.
Проишествие прозойшло в пятницу, 23 апреля, в 12.30 дня.
Напомним, в ноябре прошлого года, в Николаеве рабочих засыпало землей в траншее – спасателям удалось всех освободить из-под завала.
В Днепропетровской области на шахте Благодатная при проведении демонтажных работ произошел обвал пустых пород. Один рабочий погиб, второй - получил ранение.
Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
— На шахте Благодатная (Шахтоуправление им. Героев космоса) при проведении демонтажных работ произошел обвал пустых пород», - сообщил Михаил Волынец.
Погибший - горнорабочий очистного забоя Дмитрий Курасов 1991 года рождения. Без отца остались двое детей.
Проишествие прозойшло в пятницу, 23 апреля, в 12.30 дня.
Напомним, в ноябре прошлого года, в Николаеве рабочих засыпало землей в траншее – спасателям удалось всех освободить из-под завала.