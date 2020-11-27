Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

В пятницу, 27 ноября, в Николаеве рабочих засыпало грунтом в траншее.

Об этом сообщает издание Новости-N.

Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ в районе улицы Космонавтов, в результате чего рабочих засыпало грунтом.

В данный момент на месте происшествия работают полиция, спасатели, карета скорой медицинской помощи.

Издание отмечает также, что пострадали двое рабочих – одного из траншеи вытащили, второй находится на глубине 6 метров. Спасательная операция усложняется тем, что частично рабочего придавило обвалившейся бетонной плитой, чтобы ее поднять нужно применять технику.

Кроме того, обвал грунта в траншее продолжается, предпринимаются попытки его остановить.