В пятницу, 27 ноября, в Николаеве рабочих засыпало грунтом в траншее.
Об этом сообщает издание Новости-N.
Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ в районе улицы Космонавтов, в результате чего рабочих засыпало грунтом.
В данный момент на месте происшествия работают полиция, спасатели, карета скорой медицинской помощи.
Издание отмечает также, что пострадали двое рабочих – одного из траншеи вытащили, второй находится на глубине 6 метров. Спасательная операция усложняется тем, что частично рабочего придавило обвалившейся бетонной плитой, чтобы ее поднять нужно применять технику.
Кроме того, обвал грунта в траншее продолжается, предпринимаются попытки его остановить.
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа
В пятницу, 27 ноября, в Николаеве рабочих засыпало грунтом в траншее.
Об этом сообщает издание Новости-N.
Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ в районе улицы Космонавтов, в результате чего рабочих засыпало грунтом.
В данный момент на месте происшествия работают полиция, спасатели, карета скорой медицинской помощи.
Издание отмечает также, что пострадали двое рабочих – одного из траншеи вытащили, второй находится на глубине 6 метров. Спасательная операция усложняется тем, что частично рабочего придавило обвалившейся бетонной плитой, чтобы ее поднять нужно применять технику.
Кроме того, обвал грунта в траншее продолжается, предпринимаются попытки его остановить.