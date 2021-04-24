В Одесском порту в результате досмотра контейнеров выявлено более 13,7 тысяч ящиков с сигаретами на сумму около 145 миллионов гривен, которые незаконно транзитом должны были попасть в страны ЕС.

Об этом сообщили в Одесском пограничном отряде.

«Вчера, 23 апреля, сотрудники Госпогранслужбы совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции завершили проверку 12 контейнеров с грузом сигарет, которые находятся на терминалах «Одесского МТП». По результатам осмотра контейнеров обнаружено более 13,7 тысяч ящиков с сигаретами. Сумма оценки груза составляет около 145 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Ранее в Одесской области на украинско-молдавской границе правоохранители обрезали сто метров подземного трубопровода, предположительно, его проложили для транспортировки алкогольной продукции.