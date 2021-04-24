Нелегальный бизнес функционировал в центре города, а организаторы умело маскировались в нежилых помещениях. Во время санкционированных обысков сотрудники полиции изъяли более 50 единиц компьютерного оборудования.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

23 апреля сотрудники отделения полиции № 3 Вознесенского районного управления пресекли деятельность трех игорных заведений.

Отмечается, что клиенты могли попасть в оснащенные камерами видеонаблюдения заведения только по предварительной договоренности с администратором по телефону, а при входе надо было назвать пароль.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли более 50 единиц компьютерного оборудования и направили его на исследование.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 203-2 УК «Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей», полицейские устанавливают всех лиц, причастных к занятию игорным бизнесом. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, 14 апреля полицейские накрыли подпольный игорный клуб в Очакове.