Обломки, которые могут принадлежать пропавшей подлодке Военно-морских сил Индонезии, удалось обнаружить в водах Балийского моря.

Об этом заявил, начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно, пишет Новое время.

По его словам, сейчас невозможно определить, в каком состоянии находится подлодка.

Он отметил, что на судне возникли трещины, в результате чего от нее отделились несколько обломков.

Когда подводная лодка погрузилась глубже, трещины стали больше из-за давления воды.

Юдо Маргоно отметил, что, предположительно, субмарина находится на глубине от 600 до 700 метров.

Напомним, 21 апреля Военно-морские силы Индонезии заявили, что с их радаров пропала подводная лодка KRI Nanggala-402.