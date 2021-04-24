Днем в субботу, 24 апреля, в Днепре неизвестный обстрелял автомобиль Toyota Land Cruiser, в результате чего погиб мужчина. Рядом сним был ребенок. В городе введена полицейская спецоперация.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции.

В полициии сообщили, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

В городе введена полицейская спецоперация. Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Также местное издание Dnenr.info пишет, что из Mercedes выбежал мужчина и стал стрелять в окна «крузера». Мужчина, в которого стреляли, открыл дверь, начал бежать за стрелком. Пробежав пару метров, он упал и умер. Как выяснилось, в Land Cruiser был ребенок.

Напомним, ночью 15 апреля во дворе дома по улице Декабристов в Николаеве неизвестный расстрелял мужчину и скрылся на автомобиле.