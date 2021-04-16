Ночью 15 апреля во дворе дома по улице Декабристов в Николаеве неизвестный расстрелял мужчину и скрылся на автомобиле.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области

15 апреля в 23:45 в полицию поступило сообщение о происшествии. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа и руководство Николаевского районного управления полиции.

Предварительно установлено, что в спину 38-летнего мужчины выстрелили несколько раз из огнестрельного оружия. Он погиб на месте.

Как пишут Преступности.Нет, убитый — Тимур Шацкий, был зарегистрирован как физлицо-предприниматель. Имел три судимости.

Летом 2020 года он был задержан полицией за торговлю амфетамином в составе ОПГ. Полтора месяца назад он вышел из-под стражи в Николаевском следственном изоляторе.

Его крестным отцом был неоднократно судимый «авторитетный» бизнесмен Виктор Чередник, известный в определенных кругах как «Тазик».

В 2007 году Тимур Шацкий входил в группировку «Макара». В последнее время был связан с Игорем Науменко, известным как «Наум».

На месте до сих пор работает полиция. Как сообщает корреспондент НикВести, в данный момент правоохранители перекрыли несколько кварталов в районе улицы Московской — от Спасской до Большой Морской.

В полиции сообщили, что в связи с проведением следственных действий в Николаеве сегодня, 16 апреля, временно будет ограничено движение до 13:00 на перекрестке улиц Большая Морская и Московская.

«Просим сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к временным ограничениям, заблаговременно убрать собственный транспорт и планировать свои маршруты с учетом обстоятельств. Приносим извинения за временные неудобства!», — отметили в полиции.

Как передает корреспондент НикВести, в районе оцепления уже скопились люди, которые там живут или работают. Однако сотрудники патрульной полиции и роты спецназначения ТОР никого не пускают. Когда кварталы будут разблокированы, неизвестно.

Тем временем некоторые автомобилисты объезжают перекрытые улицы по пешеходной Соборной.

Напомним, 6 апреля прошлого года в Николаеве у входа в бизнес-центр «Техноконтракт» стреляли в николаевского бизнесмена Михаила Титова, известного как «Мультик».