Заводский районный суд Николаева в четверг, 16 июля, приговор Игоря Нуменко, Евгения Грудского и Игоря Уварова к 5 годам лишения свободы в деле о вымогательстве денег.

Об этом из зала судебного заседания сообщает корреспондент НикВести.

Приговор оглашал глава Заводского райсуда Сергей Щербина. Отметим, что рядом с Игорем Науменко лежала сумка с личными вещами, а также пакет с лекарствами.

В итоге суд признал виновными Игоря Нуменко, Евгения Грудского и Игоря Уварова и приговорил их к 5 годам лишения свободы. Всех троих согласно решению взяли под арест в зале суда.

Напомним, лены организованной преступной группы во главе с криминальным авторитетом Игорем Науменко «Наумом» были задержаны 3 июля 2017 годав кафе «Картопляна хата» по проспекту Центральному по подозрению в вымогательстве 200 тысяч гривен за несуществующий долг.

Тогдашний глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко отреагировал на задержание николаевского криминального авторитета Игоря Науменко, назвав это «результатом полугодичной кропотливой работы николаевских правоохранителей». Сам Игорь Науменко заявлял, что обвинение против него – «полная неправда».

Также напомним, что Игорь Науменко, Евгений Грудский, Игорь Уваров общались с потерпевшим Андреем Савовым вместе с его тогдашним руководством из «Николевоблэнерго», которое и якобы давало свои деньги, чтобы «поменять ему статью и он находился под домашним арестом».

В сентябре 2012 года Игорь Науменко был задержан по подозрению в незаконном ношении оружия. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения»). В 2013 году Ленинский суд Николаева вынес приговор по делу Игоря Науменко, приговорив его к двум годам лишения свободы. А после апелляции Игоря Науменко выпустили на свободу прямо в зале суда.

Второй раз Науменко и его сообщников задержали 3 июля 2017 года в Николаеве за вымогательство 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. Позже стало известно, что деньги Науменко, Грудский и Уваров требовали от Андрея Савова за якобы решенный за него в суде вопрос - в 2016 году Савова задержали при получении взятки размером 22 тысячи гривен, а 24 февраля 2017 года суд вынес Савову приговор и назначил ему наказание в виде штрафа в 25,5 тысяч гривен.

В СБУ затем заявили, что деятельность Игоря Науменко курировалась «ворами в законе» с территории Российской федерации во вред государственной безопасности Украины. Также сообщалось, что в доме николаевского «положенца» Науменко изъяли видео с камер наблюдения и силовики посмотрят, кто к нему приходил.

Во время избрания меры пресечения по этому делу на вопрос прокурора Науменко подтвердил, что находится в статусе «положенца» (так называемый кандидат на звание «вора в законе»).

Также отметим, что 28 мая 2020 года, в Николаеве правоохранительные органы провели следственные мероприятия в рамках расследования покушения на местного бизнесмена Михаила Титова, известного как «Мультик».