Михаил Титов, фото из соцсетей

Сегодня, 28 мая, в Николаеве правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в рамках расследования покушения на местного бизнесмена Михаила Титова, известного как «Мультик».

Об этом сообщает издание Новости-N.

Со ссылкой на источники в полиции издание сообщило, что обыски проводятся в доме николаевского бизнесмена «положенца» (так называемый кандидат на звание «вора в законе») Игоря Науменко, известного как «Наум». Также следственные действия проводятся у приближенных Игоря Науменко - Виталия Руденко, известного в определенных кругах как «Румын».

Полиция ищет USB-накопители, флешки и средства связи. Также обыскиваются автомобили «положенца».

Издание Преступности.НЕТ опубликовало постановление Центрального районного суда, на основании которого проводятся обыски. В документе говорится, что правоохранители в рамках следственных действий ищут телефоны и сим-карты, которые использовались во время подготовки покушения на Михаила Титова, черновые записи, карты центра города, план-схему размещения зданий по проспекту Центральному, 101, где находится бизнес-центр «Технокононтракт» и по улице Севастопольской, 47, компьютеры, ноутбуки, планшеты, а также оружие, боеприпасы, в том числе патроны калибра 7,62х39 мм,

По информации источника издания в прокуратуре, обыски связаны с расследованием покушения на убийство другого влиятельного бизнесмена Михаила Титова. Как известно, в апреле в него выстрелили из охотничьего карабина «Сайга» около офисного центра «Техноконтракт».

Михаил Титов был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи с ранением в шею, там его экстренно прооперировали и оказывали необходимую медицинскую помощь, некоторое время он находился в реанимации. В начале мая, как сообщали николаевские СМИ, Михаила титова выписали из БСМП.

Следствие выяснило, что выстрел был произведен с крыши 5-этажного жилого дома, с расстояния 90 метров о внутреннего двора бизнес-центра.

Во время покушения Михаил Титов стоял во дворе «Техноконтракта» и разговаривал со своим знакомым. Рядом находились его охранники. В какой-то момент раздался хлопок, и Титов упал на землю. В БСМП бизнесмена оперативно доставили его охранники, которые, по утверждению врачей, и спасли его жизнь на первоначальном этапе.

Ранее сообщалось, что полицейские начали уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины по факту стрельбы в Михаила Титова.

В сентябре 2012 года Игорь Науменко был задержан по подозрению в незаконном ношении оружия. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения»). В 2013 году Ленинский суд Николаева вынес приговор по делу Игоря Науменко, приговорив его к двум годам лишения свободы. А после апелляции Игоря Науменко выпустили на свободу прямо в зале суда.

Игорь Науменко, фото Преступности.НЕТ

Второй раз Науменко и его сообщников задержали 3 июля 2017 года в Николаеве за вымогательство 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. Позже стало известно, что деньги Науменко, Грудский и Уваров требовали от Андрея Савова за якобы решенный за него в суде вопрос - в 2016 году Савова задержали при получении взятки размером 22 тысячи гривен, а 24 февраля 2017 года суд вынес Савову приговор и назначил ему наказание в виде штрафа в 25,5 тысяч гривен.

В СБУ затем заявили, что деятельность Игоря Науменко курировалась «ворами в законе» с территории Российской федерации во вред государственной безопасности Украины. Также сообщалось, что в доме николаевского «положенца» Науменко изъяли видео с камер наблюдения и силовики посмотрят, кто к нему приходил.

Во время избрания меры пресечения по этому делу на вопрос прокурора Науменко подтвердил, что находится в статусе «положенца» (так называемый кандидат на звание «вора в законе»).



