Михаил Титов, фото из соцсетей

В николаевского бизнесмена Михаила Титова стреляли с крыши 5-этажного дома, который находится в 90 метрах от внутреннего двора бизнес-центра «Техноконтракт» в Николаеве.

Как известно, вчера, 6 апреля, в Николаеве было совершено покушение на бизнесмена Михаила Титова, известного в узких кругах как «Мультик». В результате Михаил Титов получил одно сквозное пулевое ранение. Пуля попала Михаилу Титову в шею, возле уха, отрикошетила от позвоночника и раздробила часть нижней челюсти. Ранение привело к большой кровопотере и сотрясению спинного мозга.

Соратник Михаила Титова Сергей Христофоров на своей странице в Facebook написал, что Михаил Титов жив.

«Мишка жив! и будет жить! А те, кто это организовал.. не получилось.. трепещите.. Всех наших друзей я хочу попросить держать за Мишку кулаки и молиться, он сильный, поднимется. А всех наших недругов я хочу предупредить - удержитесь от дальнейших глупостей», - написал Сергей Христофоров.

Он опубликовал фотографию со станции переливания крови, где несколько человек, судя по всему, сдают кровь для Михаила Титова. Как известно, в результате ранения он потерял несколько литров крови.

Как сообщает издание «Преступности.НЕТ» со ссылкой на собеседника в БСМП, сейчас Михаил Титов находится в реанимации за прошедшую ночь уже несколько раз приходил в сознание, но медики вводят ему лекарства, чтобы он спал. Состояние его расценивают как стабильно тяжелое.

Издание также сообщает, что оперативники уголовного розыска полиции обнаружили автомат «АК-47» («Автомат Калашникова»), из которого предположительно стреляли в Михаила Титова.

Оружие было обнаружено вечером в понедельник, 6 апреля, на техническом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Севастопольской, 47. Приблизительное расстояние между домом и «Техноконтрактом» составляет 90 метров.

Издание сообщает, что обнаруженный автомат, из которого, вероятнее всего, и был произведен выстрел, оснащен глушителем. На нем обнаружены царапины на месте, где предположительно был съемный оптический прицел. Сам прицел обнаружен не был.

Стоит отметить, что калибр найденного «АК» 7,62 мм, как и у пули, которая была выпущена в Титова и прошла на вылет. Обнаруженное оружие сразу же было отправлено на баллистическую экспертизу.

Во время покушения Михаил Титов стоял во дворе «Техноконтракта» и разговаривал со своим знакомым. Рядом находились его охранники. В какой-то момент раздался хлопок, и Титов упал на землю. В БСМП бизнесмена оперативно доставили его охранники, которые, по утверждению врачей, и спасли его жизнь на первоначальном этапе.

Ранее сообщалось, что полицейские начали уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины по факту стрельбы в Михаила Титова.