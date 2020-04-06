В результате сегодняшнего покушения, николаевский бизнесмен Михаил Титов получил одно сквозное пулевое ранение.

Об этом пишут Новости-N.

Издание сообщает, что пуля попала в шею и прошла навылет через челюсть. Пострадавшего сразу же отвезли в БСМП, где его экстренно прооперировали. В больницу он был доставлен в состоянии геморрагического шока с давлением 80. Врачам удалось стабилизировать состояние.

В настоящее время больному вызвали бригаду челюстно-лицевых хирургов, которые проводят осмотр раны, чтобы ушить повреждения крупных кровеносных сосудов.

Главной опасностью для пострадавшего в настоящее время является очень большая кровопотеря — в результате ранение Михаил Титов потерял более двух литров крови.

Как сообщает издание «Преступности.НЕТ», пуля попала Михаилу Титову в шею, возле уха, отрикошетила от позвоночника и раздробила часть нижней челюсти. Ранение привело к большой кровопотере и сотрясению спинного мозга.

Повреждения могли быть намного более серьезными, но из-за рикошета их не случилось. Полагают, что иначе были бы повреждения пищевода, трахеи и бронхов. Пуля калибра 7,62, предварительно – от карабина.

Напомним, что в понедельник, 6 апреля, в Николаеве у входа в бизнес-центр «Техноконтракт» стреляли в николаевского бизнесмена Михаила Титова. По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Также, сотрудники правоохранительных органов проверяют крыши соседних домов, откуда могли стрелять в николаевского бизнесмена Михаила Титова.