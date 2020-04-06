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В результате сегодняшнего покушения, николаевский бизнесмен Михаил Титов получил одно сквозное пулевое ранение.
Об этом пишут Новости-N.
Издание сообщает, что пуля попала в шею и прошла навылет через челюсть. Пострадавшего сразу же отвезли в БСМП, где его экстренно прооперировали. В больницу он был доставлен в состоянии геморрагического шока с давлением 80. Врачам удалось стабилизировать состояние.
В настоящее время больному вызвали бригаду челюстно-лицевых хирургов, которые проводят осмотр раны, чтобы ушить повреждения крупных кровеносных сосудов.
Главной опасностью для пострадавшего в настоящее время является очень большая кровопотеря — в результате ранение Михаил Титов потерял более двух литров крови.
Как сообщает издание «Преступности.НЕТ», пуля попала Михаилу Титову в шею, возле уха, отрикошетила от позвоночника и раздробила часть нижней челюсти. Ранение привело к большой кровопотере и сотрясению спинного мозга.
Повреждения могли быть намного более серьезными, но из-за рикошета их не случилось. Полагают, что иначе были бы повреждения пищевода, трахеи и бронхов. Пуля калибра 7,62, предварительно – от карабина.
Напомним, что в понедельник, 6 апреля, в Николаеве у входа в бизнес-центр «Техноконтракт» стреляли в николаевского бизнесмена Михаила Титова. По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.
Также, сотрудники правоохранительных органов проверяют крыши соседних домов, откуда могли стрелять в николаевского бизнесмена Михаила Титова.
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В результате сегодняшнего покушения, николаевский бизнесмен Михаил Титов получил одно сквозное пулевое ранение.
Об этом пишут Новости-N.
Издание сообщает, что пуля попала в шею и прошла навылет через челюсть. Пострадавшего сразу же отвезли в БСМП, где его экстренно прооперировали. В больницу он был доставлен в состоянии геморрагического шока с давлением 80. Врачам удалось стабилизировать состояние.
В настоящее время больному вызвали бригаду челюстно-лицевых хирургов, которые проводят осмотр раны, чтобы ушить повреждения крупных кровеносных сосудов.
Главной опасностью для пострадавшего в настоящее время является очень большая кровопотеря — в результате ранение Михаил Титов потерял более двух литров крови.
Как сообщает издание «Преступности.НЕТ», пуля попала Михаилу Титову в шею, возле уха, отрикошетила от позвоночника и раздробила часть нижней челюсти. Ранение привело к большой кровопотере и сотрясению спинного мозга.
Повреждения могли быть намного более серьезными, но из-за рикошета их не случилось. Полагают, что иначе были бы повреждения пищевода, трахеи и бронхов. Пуля калибра 7,62, предварительно – от карабина.
Напомним, что в понедельник, 6 апреля, в Николаеве у входа в бизнес-центр «Техноконтракт» стреляли в николаевского бизнесмена Михаила Титова. По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.
Также, сотрудники правоохранительных органов проверяют крыши соседних домов, откуда могли стрелять в николаевского бизнесмена Михаила Титова.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь