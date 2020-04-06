Сотрудники правоохранительных органов проверяют крыши соседних домов, откуда могли стрелять в николаевского бизнесмена Михаила Титова.

Об этом НикВести сообщил источник в УСБУ в Николаевской области.

На данный момент сотрудники полиции и СБУ обходят все близлежащие к месту происшествия дворы и дома, откуда могла быть произведена стрельба.

Стоит отметить, что в одном из соседних подъездов, как оказалось, был открыт выход на крышу.

Напомним, что в понедельник, 6 апреля, в Николаеве у входа в бизнес-центр «Техноконтракт» стреляли в николаевского бизнесмена Михаила Титова. По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.