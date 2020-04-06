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Сотрудники правоохранительных органов проверяют крыши соседних домов, откуда могли стрелять в николаевского бизнесмена Михаила Титова.
Об этом НикВести сообщил источник в УСБУ в Николаевской области.
На данный момент сотрудники полиции и СБУ обходят все близлежащие к месту происшествия дворы и дома, откуда могла быть произведена стрельба.
Стоит отметить, что в одном из соседних подъездов, как оказалось, был открыт выход на крышу.
Напомним, что в понедельник, 6 апреля, в Николаеве у входа в бизнес-центр «Техноконтракт» стреляли в николаевского бизнесмена Михаила Титова. По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
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Сотрудники правоохранительных органов проверяют крыши соседних домов, откуда могли стрелять в николаевского бизнесмена Михаила Титова.
Об этом НикВести сообщил источник в УСБУ в Николаевской области.
На данный момент сотрудники полиции и СБУ обходят все близлежащие к месту происшествия дворы и дома, откуда могла быть произведена стрельба.
Стоит отметить, что в одном из соседних подъездов, как оказалось, был открыт выход на крышу.
Напомним, что в понедельник, 6 апреля, в Николаеве у входа в бизнес-центр «Техноконтракт» стреляли в николаевского бизнесмена Михаила Титова. По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь