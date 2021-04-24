Олег Арсенюк

В Черкассах в ресторане народный депутат от «Слуги народа» Олег Арсенюк подрался с местным жителем Андреем Колпаком. В результате оба мужчины пострадали. Это случилось во время обеда по случаю годовщины аварии на ЧАЭС.

Об инциденте «Сегодня» сообщили в полиции области.

— Подтверждаем то, что конфликт был. По нашей информации, госпитализированных нет. Сейчас разбираемся, что произошло, и причины, — сказала спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко написал в Facebook, что депутат требовал продолжения вечера и начал ссориться с персоналом ресторана. Тогда подошел местный житель Андрей Колпак, его ударили и началась драка.

По его словам, депутат получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы головы, а местный житель — закрытую черепно-мозговую травму, убойные травмы головы, рук и ног. Им оказали помощь медики.

В ресторане «Бочка», где был конфликт, рассказали немного другую историю.

— Ничего серьезного вечером не произошло. Один из пьяных мужчин, посетитель, прицепился к другому, который вроде бы депутат, потолкали друг друга, — рассказал сотрудник ресторана.

В соцсетях Олег Арсенюк рассказал, что действительно находится с рабочей поездкой в Черкассах. Он отметил, что приехал в город на слушания Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Напомним, в кулуарах Верховной Рады 5 ноября 2020 года нардеп Александр Юрченко, которого обвиняют во взяточничестве, подрался со своим коллегой по парламенту Гео Леросом.