Александр Юрченко

В кулуарах Верховной Рады сегодня, 5 ноября, нардеп Александр Юрченко, которого обвиняют во взяточничестве, подрался со своим коллегой по парламенту Гео Леросом.

Об этом в социальной сети Facebook написала народный депутат Виктория Сюмар.

— В Раде страсти не угасают. В кулуарах печально известный депутат Юрченко подрался с Гео Леросом. Юрченко считает, что именно Лерос навредил его репутации, а не «переговоры о взятке в 40 млн»... История с Юрченко - это яркий пример реальной «антикоррупционной политики» действующей власти», - заявила Виктория Сюмар.

Инцидент прокомментировал и Гео Лерос. У себя в Facebook он написал, что Александр Юрченко накинулся на него с кулаками и ксенофобскими высказываниями.

— Когда преступников не сажают в тюрьму, а отпускают голосовать в Верховную Раду за интересы Офиса президента, мы получаем бандитское государство. Вчера со взяточника Юрченко, как с собаки, сняли браслет, а сегодня это бешеное чудовище бросилось на меня с кулаками и ксенофобскими высказываниями. Я не буду повторять сказанные им слова, потому что это неприятно для психики любого адекватного человека, но это наверное и есть обещанные «люди с ментальностью 21 столетия». Странная страна, когда нардеп требует взятку, получает ее, что видно на видео, но не несет за это никакой ответственность, продолжает хвастаться своей безнаказанностью. Что же, мы точно победим эту банду, тогда каждый будет отвечать за свои преступления, - написал Гео Лерос.

Как известно, вчера, 4 ноября Александр Юрченко, которого обвиняют во взяточничестве, заявил, что с него сняли электронный браслет.

15 сентября НАБУ опубликовало видеозаписи с участием нардепа (тогда фракции «Слуга народа») Александра Юрченко и его «помощника», которые требовали взятку за законопроект, связанный с бытовыми отходами. В рамках операции детектив «под прикрытием» в качестве представителя промышленной компании познакомился с народным депутатом, который в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника взятку в $13 тысяч за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем еще $200 тысяч для подкупа народных депутатов — членов профильного комитета.

15 сентября ВАКС избрал меру пресечения «помощнику» Юрченко — Ивана Фищенко взяли под стражу на два месяца с альтернативой залога в миллион гривен. Сам Фищенко свою вину не признает и уверяет, что не был помощником Юрченко.

В Офисе президента заявили, что Юрченко вышел из фракции «Слуга народа». 21 сентября суд арестовал Юрченко на 2 месяца с правом внести залог более трех миллионов гривен. 25 сентября залог внесли.