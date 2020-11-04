Народный депутат партии «Слуга народа» Александр Юрченко, которого обвиняют во взяточничестве, заявил, что с него сняли электронный браслет.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Сфабрикованная против меня провокация, целью которой было дискредитировать мое имя и предотвратить мою борьбу против коррупции и за экологическую безопасность, продолжает разваливаться. Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля — браслета», — заявил Юрченко.

Пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии «Украинской правде» рассказала, что 3 ноября следственный судья продолжил Юрченко обязанности, кроме ношения электронного средства контроля.

Чемерис добавила, что меру пресечения нардепу продолжили до 3 января 2021 года.

15 сентября НАБУ опубликовало видеозаписи с участием нардепа (тогда фракции «Слуга народа») Александра Юрченко и его «помощника», которые требовали взятку за законопроект, связанный с бытовыми отходами. В рамках операции детектив «под прикрытием» в качестве представителя промышленной компании познакомился с народным депутатом, который в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника взятку в $13 тысяч за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем еще $200 тысяч для подкупа народных депутатов — членов профильного комитета.

15 сентября ВАКС избрал меру пресечения «помощнику» Юрченко — Ивана Фищенко взяли под стражу на два месяца с альтернативой залога в миллион гривен. Сам Фищенко свою вину не признает и уверяет, что не был помощником Юрченко.

В Офисе президента заявили, что Юрченко вышел из фракции «Слуга народа». 21 сентября суд арестовал Юрченко на 2 месяцас правом внести залог более трех миллионов гривен. 25 сентября залог внесли.

Ранее сообщалось, что главу Черниговской райгосадминистрации Сергея Журмана, который также является депутатом Черниговского областного совета, задержали при получении взятки, которую он требовал с местного жителя за решение земельного вопроса.