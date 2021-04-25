Администрация учебного заведения обратилась в полицию с заявлением об их пропаже вечером, 22 апреля.

Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Двое воспитанниц 16-ти и 18-ти лет ранее сбежали из школы-интерната в селе Антоновка. На розыск без вести пропавших немедленно был ориентирован почти весь личный состав отделения полиции № 6 Николаевского районного управления.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники ювенальной превенции совместно с оперативниками уголовного розыска разыскали сбежавших в областном центре, когда те гостили у своего знакомого. По словам девушек, им надоело в учебном заведении, поэтому они решили «немного попутешествовать».

Девушки не совершили никаких противоправных действий. В отношении администрации школы решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по статье 184 КоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает несовершеннолетнего Николая Позника 2004 года рождения.