Администрация учебного заведения обратилась в полицию с заявлением об их пропаже вечером, 22 апреля.
Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Двое воспитанниц 16-ти и 18-ти лет ранее сбежали из школы-интерната в селе Антоновка. На розыск без вести пропавших немедленно был ориентирован почти весь личный состав отделения полиции № 6 Николаевского районного управления.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники ювенальной превенции совместно с оперативниками уголовного розыска разыскали сбежавших в областном центре, когда те гостили у своего знакомого. По словам девушек, им надоело в учебном заведении, поэтому они решили «немного попутешествовать».
Девушки не совершили никаких противоправных действий. В отношении администрации школы решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по статье 184 КоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».
Ранее сообщалось, что полиция разыскивает несовершеннолетнего Николая Позника 2004 года рождения.
Администрация учебного заведения обратилась в полицию с заявлением об их пропаже вечером, 22 апреля.
Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Двое воспитанниц 16-ти и 18-ти лет ранее сбежали из школы-интерната в селе Антоновка. На розыск без вести пропавших немедленно был ориентирован почти весь личный состав отделения полиции № 6 Николаевского районного управления.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники ювенальной превенции совместно с оперативниками уголовного розыска разыскали сбежавших в областном центре, когда те гостили у своего знакомого. По словам девушек, им надоело в учебном заведении, поэтому они решили «немного попутешествовать».
Девушки не совершили никаких противоправных действий. В отношении администрации школы решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по статье 184 КоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».
Ранее сообщалось, что полиция разыскивает несовершеннолетнего Николая Позника 2004 года рождения.