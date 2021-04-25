В течение прошедших суток, 24 апреля, спасатели ликвидировали два пожара на Николаевщине и еще один в Николаеве, один человек получил ожоги.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Первый случай зафиксировали в 07:19 по улице Гагарина в селе Сырово Врадиевского района, огонь возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Дежурный караул 13 государственной пожарно-спасательной части ликвидировал пожар площадью 1 квадратный метр в 7:38.

Второй случай пожара жилого дома произошел по улице Набережной села Трихаты в Николаевском районе. Пожарные 19 ГПСЧ ликвидировали его в 12:25 на площади 40 квадратных метров. Причина устанавливается.

В результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бензиновых приборов мужчина 1985 года рождения получил ожоги рук второй степени. Это случилось в микрорайоне Терновка в Николаеве. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №3. Пожарные 1 ГПСЧ, прибывшие на вызов, потушили загоревшийся ковер.

Напомним, 21 апреля в селе Трихаты Ольшанской ОТГ горел жилой дом, пожарных вовремя предупредили внимательные соседи.