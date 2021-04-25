Пожарные ликвидировали огонь, который охватил оконную раму в одном из ДК в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вчера, 24 апреля, в 19:54 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на первом этаже местного дома культуры по улице Пушкинской.

К месту вызова направили дежурные караулы 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей и очередную смену оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию установили, что пламя охватило оконную раму здания. Пожар на площади 0,5 квадратных метров ликвидировали в 20:03. Предполагаемая причина возгорания — поджог.

Ранее сообщалось, что в течение прошедших суток, 24 апреля, спасатели ликвидировали два пожара на Николаевщине и еще один в Николаеве, один человек получил ожоги.