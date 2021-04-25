В Первомайске полицейские задержали злоумышленника, который нанес своему знакомому раны ножом и молотком, от которых тот скончался.

Об этом сообщает Первомайский районный отдел полиции Николаевской области.









Позавчера вечером, 23 апреля, в Первомайский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в доме по улице Кривая в Первомайске обнаружили тело 49-летний хозяина. Судя по внешним признакам, он подвергся насильственной смерти.

На место происшествия прибыли руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа, оперуполномоченные, криминалист и судебно-медицинский эксперт.

Осмотрев умершего, эксперт обнаружил на его теле многочисленные колото-резаные раны. Тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

В течение нескольких часов правоохранители установили личность предполагаемого убийцы. Его нашли в одном из микрорайонов города, где он скрывался у своих знакомых. Им оказался 30-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений. Он находился в розыске за причинение телесных повреждений жителю соседнего района. Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208.

Как выяснилось, накануне задержанный употреблял алкоголь вместе с потерпевшим. Между мужчинами возникла ссора, она переросла в драку, в ходе которой гость молотком и ножом нанес хозяину дома ранения, от которых он скончался.

Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 115 «Умышленное убийство», за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

По процессуальному руководству местной прокуратуры решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Кривоозерского района, которых обвиняют в совершении ряда преступлений, в том числе убийств.