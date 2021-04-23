Николаевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Кривоозерского района, которых обвиняют в совершении ряда преступлений, в том числе убийств.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, 1 января 2021 года двое злоумышленников отмечали Новый год у своего знакомого и его сожительницы в селе Токаревка. В ходе застолья 40-летний мужчина на почве ссоры нанес 27-летней женщине несколько ударов кулаком в лицо, в результате чего она упала на пол на спину. После этого он наступил на шею потерпевшей ногой и сдавил ее, в результате чего она умерла.

Осознавая, что сожитель женщины стал очевидцем убийства, вор пытался задушить его в присутствии своего 20-летнего приятеля. Убедившись, что сожитель пострадавшей не подает признаков жизни, преступники скрылись.

В ходе расследования также установили, что один из обвиняемых 5 января этого года украл мобильный телефон из автомобиля в селе Тридубы того же района.

Действия одного из злоумышленников квалифицировали по части 1 статьи 115, части 2 статьи 15, пункту 9 части 2 статьи 115, части 3 статьи 185 (умышленное убийство, покушение на убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, кража). Другого подозреваемого — по части 1 статьи (сокрытие преступления).

За совершение убийства одному из мужчин грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, либо пожизненное лишение свободы. Другому злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области покончил с собой.