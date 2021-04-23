Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области, покончил с собой. 62-летний мужчина повесился в камере херсонского СИЗО сегодня ночью, 23 апреля.

об этом сообщает «ТСН», ссылаясь на Департамент коммуникации Нацполиции.

По данным некоторых СМИ, подозреваемый оставил предсмертную записку, но в полиции не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

— Пока мы не разглашаем таких данных. То, что мы можем подтвердить, это сам факт самоубийства, — прокомментировала пресс-секретарь полиции Херсонской области Татьяна Пшонь.

Как известно, 14 марта 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области взяли под стражу.

Напомним, 7-летняя Мария Борисова исчезла в Херсонской области 7 марта. 11 марта правоохранители нашли ее труп со следами удушения.

Ранее также сообщалось, что человек, который летом 2020 года жестоко избил и пытался изнасиловать женщину в поезде «Киев-Мариуполь», умер в больнице, куда его госпитализировали из следственного изолятора.