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Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области, покончил с собой. 62-летний мужчина повесился в камере херсонского СИЗО сегодня ночью, 23 апреля.
об этом сообщает «ТСН», ссылаясь на Департамент коммуникации Нацполиции.
По данным некоторых СМИ, подозреваемый оставил предсмертную записку, но в полиции не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
— Пока мы не разглашаем таких данных. То, что мы можем подтвердить, это сам факт самоубийства, — прокомментировала пресс-секретарь полиции Херсонской области Татьяна Пшонь.
Как известно, 14 марта 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области взяли под стражу.
Напомним, 7-летняя Мария Борисова исчезла в Херсонской области 7 марта. 11 марта правоохранители нашли ее труп со следами удушения.
Ранее также сообщалось, что человек, который летом 2020 года жестоко избил и пытался изнасиловать женщину в поезде «Киев-Мариуполь», умер в больнице, куда его госпитализировали из следственного изолятора.
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области, покончил с собой. 62-летний мужчина повесился в камере херсонского СИЗО сегодня ночью, 23 апреля.
об этом сообщает «ТСН», ссылаясь на Департамент коммуникации Нацполиции.
По данным некоторых СМИ, подозреваемый оставил предсмертную записку, но в полиции не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
— Пока мы не разглашаем таких данных. То, что мы можем подтвердить, это сам факт самоубийства, — прокомментировала пресс-секретарь полиции Херсонской области Татьяна Пшонь.
Как известно, 14 марта 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области взяли под стражу.
Напомним, 7-летняя Мария Борисова исчезла в Херсонской области 7 марта. 11 марта правоохранители нашли ее труп со следами удушения.
Ранее также сообщалось, что человек, который летом 2020 года жестоко избил и пытался изнасиловать женщину в поезде «Киев-Мариуполь», умер в больнице, куда его госпитализировали из следственного изолятора.