Человек, который летом 2020 года жестоко избил и пытался изнасиловать женщину в поезде «Киев-Мариуполь», умер в больнице, куда его госпитализировали из следственного изолятора.

Об этом сообщила потерпевшая Анастасия Луговая в Instagram.

— Друзья, кое-что важное хочу сообщить! Суд перенесли в связи со смертью обвиняемого. Нам сообщили, что Рудзько Виталий умер 13 апреля. Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх в котором я жила весь чей время; переживала, что будет, когда Рудзько выйдет; найдет ли он меня, как дальше жить... Так вот - этот страх умер вместе с ним! Но хочу подчеркнуть, что это не конец моего дела. Меня это не остановит! Мы будем отстаивать в суде свои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он, — написала Анастасия Луговая.

По словам Анастасии Луговой, она хочет создать прецедент, который что-то действительно сдвинет в системе безопасности пассажиров.

В столичной прокуратуре «Украинской правде» уточнили, что 10 апреля мужчина был госпитализирован из СИЗО в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. 13 апреля он умер.

— Предварительно, смерть естественная, вследствие болезни, телесных повреждений у него не было. Дальнейшая судьба уголовного производства в связи со смертью подозреваемого будет решена на следующем судебном заседании 19 мая 2021 года, — прокомментировала спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Напомним, инцидент с нападением в поезде произошел в августе прошлого года. Мужчина без верхней одежды ворвался в купе к Анастасии Луговой, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. В Киеве его задержали правоохранители.