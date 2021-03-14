52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области взяли под стражу.

Об этом сообщила начальница департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко в Facebook.

— Ребенка искали четверо суток. Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски. Благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонской области подозреваемый установлен по «горячим следам» — через двое суток после обнаружения тела ребенка, - сообщила она.

Напомним, 7-летняя Мария Борисова исчезла в Херсонской области 7 марта. 11 марта правоохранители нашли ее труп со следами удушения.

По факту убийства ребенка правоохранители открыли уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В полиции сообщили, что ребенка могли изнасиловать. Позже правоохранители сообщили, что нашли первых подозреваемых в убийстве 7-летней Марии Борисовой из Херсона.