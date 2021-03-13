Полиция нашла первых подозреваемых в убийстве 7-летней Марии Борисовой из Херсона.

Об этом «Сегодня» сообщил начальник полиции области полковник Александр Прокудин.

— Есть подозреваемые из круга семьи и другие лица из этого села. Задержанных на данный момент нет, но надеюсь, что в скором будущем будут. Ждем результаты ДНК-экспертизы, — сказал Александр Прокудин.

Татьяна Пшонь, спикер полиции, считает, что результаты экспертиз будут готовы не раньше среды, 17 марта. После них будет приниматься решение об объявлении подозрений, если для этого будут основания - то есть если взятые образцы ДНК совпадут с теми, которые нашли на теле девочки.

Напомним, на теле 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Херсонской области выявили следы насилия. Ее нашли на четвертые сутки поисков.