Сегодня, 25 апреля, в Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа поступило сообщение о добыче песка в Балабановское лесу, что в Корабельный районе Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

Чтобы проверить информацию, инспекторы по охране окружающей природной среды выехали на место происшествия. Они подтвердили факт самовольного забора песка из несанкционированного карьера без соответствующего разрешения.

В связи с этим возбудили дело по статьям 19 и 23 Кодекса Украина «О недрах». В отношении нарушителя составили протокол по статье 47 КоАп.

Кроме этого, специалисты рассчитают ущерб окружающей среде, нанесенный злоумышленником.

Напомним, 14 апреля неизвестные лица уже занимались незаконной выработкой природного карьера песка в Балабановском лесу.