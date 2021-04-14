Государственная экологическая инспекция в Николаевской области проверила Балабановский лес в Корабельном районе по жалобе общественной организации: в нем неизвестные лица занимались незаконной выработкой природного карьера песка.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общественная организация «Дорожный контроль Николаев» сообщила в Госэкоинспецию Юго-Западного округа про факты незаконной добычи песка в Балабановском лесу в Корабельном районе.

Прибыв на место, инспекторы подтвердили факт самовольной добычи и составили на двух мужчин административный протокол.

В дальнейшем будут посчитаны убытки, нанесенные окружающей среде, а материалы про правонарушения передадут в полицию.

Напомним, в Госэкоинспекции заявили, что вырубка деревьев в Матвеевском лесу законна — в лесхозе предоставили «лесорубочный билет».