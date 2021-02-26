В Госэкоинспекции заявили, что вырубка деревьев в Матвеевском лесу законна — в лесхозе предоставили «лесорубочный билет».

Об этом сообщается на странице Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа в Facebook.

Напомним, что вырубка деревьев в урочище началась 15 февраля. Местные жители назвали ее варварской и добавили, что вырубают деревья каждый год, но новых насаждений лесхоз не проводит. Спустя неделю жители микрорайона Матвеевка вышли на защиту местного леса. В то же время в лесхозе заявили, что это не вырубка, а массовая чистка леса.⠀

Сообщается, что Госэкоинспекция направила запрос в ГП «Николаевское лесное хозяйство» о правомерности вырубки леса. В ответе лесхоз сообщил, что вырубка деревьев осуществляется выборочно и на основании «лесорубочного билета».

— Согласно полученной информации, ГП «Николаевское лесное хозяйство» разрешается на основании лесорубочного билета от 15.02.2021 рубка формирования и оздоровления лесов в пределах квартала 6 выделения 4 Николаевского лесничества ГП «Николаевское лесное хозяйство» на общей площади 16 га, - сказано в сообщении.

В Госэкоинспекции отмечают, что рубка проводится в соответствии с проектом организации и развития лесного хозяйства.

— Проект организации и развития лесного хозяйства разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими организацию лесоустройства, и предусматривает экологически обоснованное ведение лесного хозяйства, - сказано в сообщении.

Также отмечается, что такие проходные рубки помогут увеличить прирост деревьев, повысить товарность древостоев и сократить сроки выращивания технически спелой древесины. ⠀

Напомним, что ночью 17 февраля в Херсонской области полицейские остановили грузовик с 12 кубометрами древесины без документов, которые перевозили из Николаевской области.