В Вознесенске на улице Майской горел жилой дом — при пожаре погиб 49-летний мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Сигнал про пожар в Вознесенской ОТГ поступил спасателям вечером 25 апреля в 22:12. Прибывшие пожарные обнаружили в доме тело мужчины. К 22:20 удалось ограничить распространение пламени, через 4 минуты — потушить.
Причина пожара устанавливается.
Ранее НикВести сообщали, что в Николаевской области по причине неосторожного курения загорелся жилой дом, в пожаре погиб мужчина.
В Вознесенске на улице Майской горел жилой дом — при пожаре погиб 49-летний мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Сигнал про пожар в Вознесенской ОТГ поступил спасателям вечером 25 апреля в 22:12. Прибывшие пожарные обнаружили в доме тело мужчины. К 22:20 удалось ограничить распространение пламени, через 4 минуты — потушить.
Причина пожара устанавливается.
Ранее НикВести сообщали, что в Николаевской области по причине неосторожного курения загорелся жилой дом, в пожаре погиб мужчина.