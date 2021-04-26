Фото носит иллюстративный характер

В Вознесенске на улице Майской горел жилой дом — при пожаре погиб 49-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сигнал про пожар в Вознесенской ОТГ поступил спасателям вечером 25 апреля в 22:12. Прибывшие пожарные обнаружили в доме тело мужчины. К 22:20 удалось ограничить распространение пламени, через 4 минуты — потушить.

Причина пожара устанавливается.

Ранее НикВести сообщали, что в Николаевской области по причине неосторожного курения загорелся жилой дом, в пожаре погиб мужчина.