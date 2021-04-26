Иностранцы из Италии и Голландии проехали украинскую границу на автомобилях, объявленных в розыск.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

В частности, итальянец попал в Украину на автомобиле Фиат, который угнали у законного владельца в начале апреля 2021 и итальянские правоохранительные органы разыскивали машину.

Гражданин Нидерландов же попытался покинуть Украину на микроавтобусе Мерседес, который находился в розыске с декабря 2020.

Украинские пограничники проинформили Интерпол о найденных автомобилях.

Ранее НикВести сообщали, что во Львовской области правоохранители задержали трех граждан Турции, который предприняли попытку пересечь границу незаконным образом.