Иностранцы из Италии и Голландии проехали украинскую границу на автомобилях, объявленных в розыск.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
В частности, итальянец попал в Украину на автомобиле Фиат, который угнали у законного владельца в начале апреля 2021 и итальянские правоохранительные органы разыскивали машину.
Гражданин Нидерландов же попытался покинуть Украину на микроавтобусе Мерседес, который находился в розыске с декабря 2020.
Украинские пограничники проинформили Интерпол о найденных автомобилях.
Ранее НикВести сообщали, что во Львовской области правоохранители задержали трех граждан Турции, который предприняли попытку пересечь границу незаконным образом.
Иностранцы из Италии и Голландии проехали украинскую границу на автомобилях, объявленных в розыск.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
В частности, итальянец попал в Украину на автомобиле Фиат, который угнали у законного владельца в начале апреля 2021 и итальянские правоохранительные органы разыскивали машину.
Гражданин Нидерландов же попытался покинуть Украину на микроавтобусе Мерседес, который находился в розыске с декабря 2020.
Украинские пограничники проинформили Интерпол о найденных автомобилях.
Ранее НикВести сообщали, что во Львовской области правоохранители задержали трех граждан Турции, который предприняли попытку пересечь границу незаконным образом.