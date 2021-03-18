Во Львовской области правоохранители задержали трех граждан Турции, который предприняли попытку пересечь границу незаконным образом.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Машину «Рено» остановили в сотне метрах от государственной границы, в салоне находились трое граждан Турции, которые не смогли объяснить куда они направлялись. У одного из них не оказалось документов, в автомобиле везли и чемоданы с личными вещами.

Нарушителей доставили в контрольный пункт для проверки и составления протокола об административном правонарушении «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Ранее НикВести сообщали, что на украинско-венгерской границе пограничники заметили легковушку «Lexus», похищенную в Чехии.