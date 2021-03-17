На украинско-венгерской границе пограничники заметили легковушку «Lexus», похищенную в Чехии.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Украинские правоохранители решили проверить автомобиль «Lexus», за рулем которого находился россиянин. Изучив базы Интерпола, они увидели, что чешская полиция объявила автомобиль в розыск еще 15 марта.

Машину и документы на нее передали сотрудникам Нацполиции, которые совершат возврат транспорта законному владельцу. Гражданина Российской Федерации подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством».

Напомним, украинские пограничники задержали на границе с Польшей жителя Волынской области, он планировал проехать по паспорту ближайшего родственника.