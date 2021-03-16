Украинские пограничники задержали на границе с Польшей жителя Волынской области, он планировал проехать по паспорту ближайшего родственника.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Во время осмотра автомобиля «Mercedes» водитель показал документы инспектору, у того сразу возникли подозрения в отношение соответствия между владельцем паспорта и мужчиной, который предъявил документ. После тщательной проверки выяснилось, что паспорт принадлежал его сыну.

За попытку незаконного пересечения границы на мужчину составили административный протокол.

Ранее НикВести сообщали, что сотрудники Госпогранслужбы вместе с румынскими пограничниками остановили нелегальное пересечение границы приезжими из Туниса и Марокко.