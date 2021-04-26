Двое жителей Первомайска ночью ограбили местный магазин и сбежали после того, как их заметили.

Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Вчера, 25 апреля, около 3:30 утра в отдел полиции позвонил 30-летний местный житель и сообщил о том, что несколько минут назад двое неизвестных проникли в магазин по улице Сидора Белого в Первомайске и крадут товар, перебрасывая ящики с награбленным через забор.

Заявитель рассказал, что живет по соседству с заведением. Увидев воров, он стал кричать, чтобы они прекратили. Злоумышленники прихватили с собой, что смогли, и скрылись. Они оставили на месте преступления ящик с плитками шоколада и стиками кофе.

По подсчетам владельца магазина, нанесенный ему ущерб составил почти 3000 гривен. Это похищенные из кассы деньги и стоимость украденных продуктов.

Оперативники в течение нескольких часов установили личности грабителей и их местонахождение. Ими оказались двое местных жителей, 15-летних студентов-первокурсников. Вместе с украденным они прятались в одном из гаражей кооператива, расположенного неподалеку. Следователи задержали подростков в порядке статьи 208.

Полицейские обнаружили в гараже кроме похищенных денег и товара другие вещи: автомобильные колеса, автомагнитолы, навигатор и несколько зарядных устройств. Правоохранители проверят, принадлежат ли они задержанным или иным лицам, которые стали жертвами их преступных действий.

Следователями проводится расследование уголовного производства, начатого по части 3 статьи 186 «Грабеж, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище». Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Сейчас правоохранители проверяют злоумышленников на причастность к другим кражам на территории Николаевской области.

Напомним, в городе 16 апреля неизвестные выкопали кусты роз, которые за день до этого высадили сотрудники местного коммунального предприятия.