Нацгвардийцы воинской части 3039 нашли у несовершеннолетнего парня 15 свертков с наркотическим веществом.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Вчера, 25 апреля, во время патрулирования города военный наряд гвардейцев обратил внимание на парня, который выглядел нервно и резко пошел в другую сторону, увидев гвардейцев.

Он оказался несовершеннолетним, поэтому на место задержания вызвали его отца. Во время поверхностного осмотра у подозреваемого нашли 15 свертков с белым веществом, вероятно, наркотиком. Вес изъятого составил около 75 грамм.

На место вызвали следственно-оперативную группу, парня передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Ранее следственный судья Центрального районного суда Николаева избрал меры группе лиц, которых подозревают в торговле наркотиками.