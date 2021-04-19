Следственный судья Центрального районного суда Николаева избрал меры группе лиц, которых подозревают в торговле наркотиками.

Об этом информирует пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам дела, 47-летняя гражданка М. и 49-летний гражданин Р. для сбыта запрещенного вещества организовали группу из двух женщин в возрасте 29 и 48 лет, а также 28-летнего мужчины. Они должны были выполнять функции по хранению метадона, приему заказов и продаже наркотика.

Руководители группировки контролировали и координировали действия подчиненных. В то же время, они искали правоохранителей, которые могли «покрывать» их бизнес за взятки.

Согласно материалам ходатайства, для этого они обратились к начальнику Управления по борьбе с наркопреступностью в Николаевской области и предложили ему неправомерную выгоду в сумме 15 тысяч гривен ежемесячно. Мужчина сообщил об этом в полицию.

15 апреля, действуя под контролем правоохранительных органов, начальник Управления встретился с гражданкой М. и гражданином Р. Они предоставили ему деньги, после чего их задержали сотрудники полиции.

Их действия квалифицировали по части 3 статьи 307 и части 4 статьи 369. Действия других членов группы квалифицированы по части 3 статьи 307.

В ходе судебного заседания подозреваемые не признавали вину и просили выбрать меры, не связанные с содержанием под стражей.

Следственный судья Дмитрий Тишко постановил избрать четырем членам группы меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, 29-летней подозреваемой - в виде содержания под стражей под залог суммой 800 тысяч гривен.

Напомним, подозреваемая в похищении и пытках двух граждан Греции 35-летняя жительница Николаева Виктория Рослякова заявила в суде, что участвовать в авантюре ее принудила мафия.