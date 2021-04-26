В Николаеве полицейские задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в распространении наркотиков и психотропных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Задержанная работала закладчицей, заказы получала через мессенджер-канал. Товар получала по почте, фасовала и сохраняла его у себя дома для дальнейшего сбыта.

В результате проведенного обыска в квартире злоумышленницы, 24 апреля, правоохранители изъяли наркотических и психотропных средств почти на 150 тысяч гривен.

— Во время следственных действий полицейские изъяли около 220 граммов наркотических средств и психотропов, среди которых 45 закладок и фасованное наркозелье. Предварительно, это амфетамин, соли-PVP и каннабис, стоимость которых по ценам черного рынка составляет почти 150 тысяч гривен,— сказано в сообщении.

В тот же день женщину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили ей о подозрении в сбыте наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК).

— Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ближайшее время суд изберет подозреваемой меру пресечения. Все изъятое полицейские направили на экспертизу. Следствие продолжается, — отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Николаеве задержали несовершеннолетнего с 15 свертками наркотиков.