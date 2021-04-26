В Италии выявили два первых случая заражения «индийским» штаммом коронавируса. Новый вариант вируса подтвердили у двух граждан Индии, которые проживают в регионе Венето.

Об этом заявил губернатор северной области Венето Лука Дзайя, передает ANSA.

По его словам, инфицированными новым штаммом коронавируса оказались отец и дочь.

— Штаммов сейчас тысячи, и рано или поздно они все придут. Мы справляемся с этими аспектами день за днем, и двигаемся дальше, — заявил Лука Дзайя.

Новый штамм коронавируса в Индии назвали «двойным мутантом», потому что он несет в себе две мутации вируса, которые помогают ему прикрепляться к клеткам.

Эксперты опасаются, что «индийский» штамм коронавируса может быть более или менее восприимчивым к вакцинам.

Ранее сообщалось, что В последнее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе ВОЗ наблюдает ухудшение эпидситуации с распространением и заболеваемостью COVID-19, в европейских странах уже регистрируется мутация COVID-19, которая возникла в Индии.