В последнее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе ВОЗ наблюдает ухудшение эпидситуации с распространением и заболеваемостью COVID-19, в европейских странах уже регистрируется мутация COVID-19, которая возникла в Индии.

Об этом на онлайн-конференции, которую организовал Укринформ, рассказала эпидемиолог, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского НМУ им. Даниила Галицкого, главный специалист Минздрава по специальности «Эпидемиология» Наталья Виноград.

— Там появился новый штамм, индийский, с которым тоже связывают резкий рост и ухудшение эпидситуации. В начале на тот штамм никто особо не обратил внимания, казалось, что по тем мутациям, которые там произошли, не сильно оно прописывается, что будет изменение клинической картины или параметров, скажем, по заразительности. К огромному сожалению, тревога есть еще в том, что этот индийский штамм регистрируется во многих европейских странах. Я обращаю внимание на европейский континент, потому что Украина здесь. Он есть рядом с нами, в Чехии, он уже есть в семи европейских странах, где подтвердили, — рассказала Наталья Виноград.

Она отметила, что сейчас в Индии, Непале, Шри-Ланке, странах Юго-Восточной Азии региона наблюдается существенное изменение эпидемической ситуации с очень высокими показателями заболеваемости и летальности.

— По сравнению с предыдущей неделей возросла на 90%. Это наибольший рост, который имела территория за все время, как и тенденция к росту заболеваемости, по сравнению с предыдущей неделей там есть рост на 67%, — сказала Наталья Виноград.

Она подчеркнула, что среди рисков распространения нового штамма — миграция населения, в частности студентов из Индии, а также туристический поток в эту часть мира, который есть несмотря на пандемию.

Эпидемиолог также добавила, что сейчас в мировой эпидпроцесс очень быстро заходят островные государства, например Мальдивы, где в последние недели наблюдается рост заболеваемости.

— Это свидетельствует о том, что это миграционные процессы, туда прилетают на отдых, и есть занесение инфекции. К огромному сожалению, эти территории стали территориями высокого риска инфицирования, — сказала она.

Напомним, в Индии уже пятый день подряд регистрируют рекордное количество заболевших и умерших, эксперты называют сложившуюся ситуацию гуманитарной катастрофой.