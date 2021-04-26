В Индии уже пятый день подряд регистрируют рекордное количество заболевших и умерших, эксперты называют сложившуюся ситуацию гуманитарной катастрофой.

Об этом сообщает Reuters.

Страны Запада , включая Великобританию, Германию и США, пообещали отправить неотложную медицинскую помощь, чтобы помочь в борьбе с кризисом, захлестнувшим индийские госпитали.

— В настоящее время больница работает в режиме попрошайничества, и это чрезвычайная кризисная ситуация, — сказал журналистам представитель больницы им. Сэра Ганга Рама в столице Нью-Дели.

В воскресенье, 25 апреля, премьер-министр Нарендра Моди призвал всех граждан пройти вакцинацию и проявлять осторожность, в то время как больницы и врачи выпустили срочные уведомления о том, что они не могут справиться с наплывом пациентов.

В некоторых из наиболее пострадавших городов, включая Нью-Дели, тела сжигали во временных крематориях и даже на воздухе.

— Если вы никогда не были на кремации, запах смерти никогда не покинет вас, — объянил профессор MIT Випин Наранг.

По данным министерства здравоохранения, в Индии с населением 1,3 миллиарда человек зарегистрировано 17,31 миллиона случаев инфицирования и 195 123 случая смерти после 2 812 смертей за сегодняшнюю ночь, 26 апреля. Эксперты в области здравоохранения уверяют, что статистика не отображает полную картину и число смертей, вероятно, намного выше.

Ранее НикВести сообщали, что 22 апреля,коронавирус в Индии обнаружили у более чем 314 тысяч человек, что является наибольшим показателем в мире от начала пандемии.