Сегодня, 22 апреля,коронавирус в Индии обнаружили у более чем 314 тысяч человек, что является наибольшим показателем в мире от начала пандемии.

Очередной антирекорд в стране фиксируют на фоне коллапса системы здравоохранения и критической нехватки больничных коек и кислорода, сообщает AP.

За последние 24 часа в Индии обнаружили 314835 новых случаев заражения ковидом и 2104 летальных случая.

Как отмечает газета Times of India, предыдущий мировой антирекорд суточного прироста больных ковидом был зафиксирован в США — 8 января 2021 года там обнаружили 307 581 нового больного.

На фоне высоких показателей заболеваемости в Индии многие больницы столкнулись с острой нехваткой коек и лекарств, а также медицинского кислорода.

Ранее Верховный суд Индии обязал правительство перенаправить кислород из промышленности в больницы, чтобы спасти жизни людей.

— Нельзя, чтобы люди умирали, потому что нет кислорода. Выпрашивайте, берите взаймы или воруйте, это чрезвычайная ситуация в стране, — сказали судьи, реагируя на петицию больницы Нью-Дели с просьбой вмешаться.

Правительство направило больше кислорода в семь наиболее пораженных от болезни штатов.

По состоянию на четверг, 22 апреля, в Украине зафиксировано 16 635 новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умер 470 человек, выздоровели — 18 831.