По состоянию на четверг, 22 апреля, в Украине зафиксировано 16 635 новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умер 470 человек, выздоровели — 18 831.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, заболело 663 ребенка и 319 медработников. Госпитализировано 3904 человека. Проведено 101 981 тестирований: методом ПЦР — 46 516, методом ИФА — 37 821.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

Напомним, ранее пресс-служба командования Медсил ВСУ сообщила, что в Переяславе скончался работник ВСУ – это 77 смерть от последствий, связанных с коронавирусом. Всего зафиксировано 2101 случай COVID-19 в украинской армии.