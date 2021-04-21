В украинской армии по состоянию на среду, 21 апреля, зафиксировано 2101 случай коронавируса.

От инфекции в Переяславе скончался работник ВСУ – это 77 смерть от COVID-19, сообщает пресс-служба командования Медсил ВСУ.

— Работник ВС Украины находился на лечении в ЦРБ города Переяслав. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 96 новых COVID-случаев. Госпитализировано 19 пациентов. На изоляции (в том числе на самоизоляции) находится 451 человек.

Сначала пандемии недуг преодолел 21921 человек.

За прошедшие 24 часа в армии вакцинировали 156 человек. С начала кампании по вакцинации инъекции были сделаны 42465 работникам ВСУ, среди них 3101 военный медик.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Николаевской области сложная ситуация с COVID-19.