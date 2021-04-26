В понедельник, 26 апреля, следственный судья Заводского районного суда Николаева назначил ночной домашний арест начальнику Черноморского бассейнового управления Госрыбагентства Евгению Каминскому, подозреваемому в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение должностному лицу, которое занимает ответственное положение, взятки).

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Также подозреваемого отстранили от должности на 2 месяца.

— По данным следствия, подозреваемый предлагал работнику спецслужбы деньги за незаконный рыбный промысел в Черном море. Пытаясь «решить вопрос» невыявления фактов получения подчиненными неправомерной выгоды от лиц, занимающихся незаконным выловом калкана и креветки, он планировал ежемесячно отдавать 25% от полученной суммы, - сказано в сообщении.

Напомним, что двух чиновников Черноморского бассейнового управления рыбоохраны задержали 2 июня 2020 года.

В ноябре контроль за рыбным хозяйством Николаевской области был передан от Управления в Николаевской области к Черноморскому бассейновому управлению Госрыбагентства, которое находится в Одессе. Речь идет о всех заливах, бухтах и лиманах на территории Николаевской области, включая Тилигульский и Березанский лиманы с их стометровой прибрежной защитной линией.

Фактически, теперь Черноморское бассейновое управление в Одессе осуществляет контроль за выдачей документов и определяет, кому выдавать разрешение на вылов водных биоресурсов в лиманах Николаевской области.

Спустя несколько дней после передачи полномочий Николаевская прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно главного государственного инспектора отдела рыбоохранного патруля № 3 Черноморского бассейнового управления Государственного агентства рыбного хозяйства за вымогательство взятки.