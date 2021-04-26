В Николаеве разыскивают мужчину, который в понедельник, 26 апреля, украл Apple MacBook в магазине «Opt» на улице Адмирала Макарова.

Об этом сообщил владелец магазина, передают НикВести.

Мужчина зашел в магазин с бутылкой воды и некоторое время делал вид будто рассматривает витрины. Затем увидев, что продавец не обращает внимания, взял ноутбук и поспешно удалился. При этом оставил бутылку воды на месте кражи.

Сумма ущерба составила 1700 долларов США. Приметы мужчины: рост 170 см, возраст 45-50 лет, плотного телосложения, темные волосы. Был одет в светлую куртку серого оттенка, темную кепку и темные джинсы синего цвета.

На месте преступления работали правоохранители. Они сняли опечатки пальцев с бутылки воды, которую оставил вор. Владелец магазина общается ко всем неранодушным гражданам и просит помощи в опознании преступника.

Ранее, правоохранители поймали на горячем группу воров, проживающих в Одесской области, которые совершали кражи в Николаеве.