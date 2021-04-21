Правоохранители поймали на горячем группу воров, проживающих в Одесской области, которые совершали кражи в Николаеве.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Позавчера, 19 апреля, николаевские оперативники Управления уголовного розыска, следователи Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры по силовой поддержки спецназовцев КОРД провели спецоперацию по задержанию квартирников, которые несколько месяцев совершали кражи на территории Николаева.

Воров задержали непосредственно после серии краж с проникновением в жилище.

С начала года на территории Николаева совершили ряд таких преступлений. Оперативники Управления уголовного розыска установили, что трое злоумышленников живут в Одесской области, их возраст от 25 до 36 лет.

Мужчины передвигались на автомобиле с иностранной регистрацией, подбирали квартиры, расположенные на первом и втором этажах многоквартирных домов, после чего с помощью специальных средств взламывали металлические решетки на окнах, проникали в жилища и забирали деньги, ювелирные изделия, телефоны и другое ценное имущество.

Обыскав автомобиль подозреваемых, правоохранители изъяли указанные вещи и другое похищенное имущество, а также орудия преступлений. Всех фигурантов доставили в отдел полиции, где следователи задержали их в порядке статьи 208.

Как выяснили полицейские, младший из преступников на момент задержания находился в розыске Белгород-Днестровским отделением полиции Одесской области за нанесение тяжких телесных повреждений. Двое других также привлекались к уголовной ответственности.

Сейчас продолжаются расследования уголовных производств, начатых по части 3 статьи 185 «Кража, соединенная с проникновением в жилище». Санкцией статьи предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Сейчас фигуранты проверяются на причастность минимум в двадцати совершенных квартирных кражах, а также к аналогичным преступлениям на территории соседних областей.

Напомним, Одесский апелляционный суд постановил взыскать с государства 270 тысяч гривен в пользу отца погибшего героя АТО из Николаева Алексея Кваши, которые у него украли со счета. Еще 70 тысяч гривен назначили моральной компенсации.