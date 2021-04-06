Одесский апелляционный суд постановил взыскать с государства 270 тысяч гривен в пользу отца погибшего героя АТО из Николаева Алексея Кваши, которые у него украли со счета. Еще 70 тысяч гривен назначили моральной компенсации.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Эта история началась несколько лет назад. Алесей Кваша погиб в июле 2015 года во время минометного обстрела. Аферу провернули мошенники в Днепропетровской области. они похитили со счета отца погибшего бойца 300 тысяч гривен. Деньги, которые украли, были перечислены государством в качестве компенсации за смерть сына.

Напомним, что 26 ноября 2020 года под здание главного управления Нацполиции Николаевской области на митинг вышли ветераны АТО/ООС, родственники погибших на Донбассе военных и активисты Национального корпуса.

Они требовали возобновить расследование уголовного дела по факту похищения денег со счета отца погибшего военного, детского поэта Алексея Кваши. Деньги, которые похитили у мужчины, были перечислены ему государством в качестве компенсации за смерть сына.

И вот только сейчас добились результата — государство должно компенсировать всю сумму.

— Это огромная победа. Кроме того, мы будем предпринимать все необходимые действия для того, чтобы государственный исполнитель, который осуществил эти мошеннические действия, и его руководитель были уволены. Чтобы они не могли трудоустраиваться в органах юстиции. Также мы будем настаивать, чтобы Национальная полиция довела расследование до конца и передала дело в суд. Надеемся, что в ближайшее время будут вручены подозрения установленному кругу лиц, — отметил глава Ассоциации участников и инвалидов АТО Илья Шполянский.