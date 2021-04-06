Одесский апелляционный суд постановил взыскать с государства 270 тысяч гривен в пользу отца погибшего героя АТО из Николаева Алексея Кваши, которые у него украли со счета. Еще 70 тысяч гривен назначили моральной компенсации.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Эта история началась несколько лет назад. Алесей Кваша погиб в июле 2015 года во время минометного обстрела. Аферу провернули мошенники в Днепропетровской области. они похитили со счета отца погибшего бойца 300 тысяч гривен. Деньги, которые украли, были перечислены государством в качестве компенсации за смерть сына.
Напомним, что 26 ноября 2020 года под здание главного управления Нацполиции Николаевской области на митинг вышли ветераны АТО/ООС, родственники погибших на Донбассе военных и активисты Национального корпуса.
Они требовали возобновить расследование уголовного дела по факту похищения денег со счета отца погибшего военного, детского поэта Алексея Кваши. Деньги, которые похитили у мужчины, были перечислены ему государством в качестве компенсации за смерть сына.
И вот только сейчас добились результата — государство должно компенсировать всю сумму.
— Это огромная победа. Кроме того, мы будем предпринимать все необходимые действия для того, чтобы государственный исполнитель, который осуществил эти мошеннические действия, и его руководитель были уволены. Чтобы они не могли трудоустраиваться в органах юстиции. Также мы будем настаивать, чтобы Национальная полиция довела расследование до конца и передала дело в суд. Надеемся, что в ближайшее время будут вручены подозрения установленному кругу лиц, — отметил глава Ассоциации участников и инвалидов АТО Илья Шполянский.
Напомним, что доброволец Алексей Кваша погиб в 2015 году в зоне проведения АТО. 22 сентября 2015 посмертно был награжден орденом «За мужество» III степеней. После гибели военного за средства областного бюджета был издан сборник его детских стихов «Прекрасные животные нашей страны».
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Одесский апелляционный суд постановил взыскать с государства 270 тысяч гривен в пользу отца погибшего героя АТО из Николаева Алексея Кваши, которые у него украли со счета. Еще 70 тысяч гривен назначили моральной компенсации.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Эта история началась несколько лет назад. Алесей Кваша погиб в июле 2015 года во время минометного обстрела. Аферу провернули мошенники в Днепропетровской области. они похитили со счета отца погибшего бойца 300 тысяч гривен. Деньги, которые украли, были перечислены государством в качестве компенсации за смерть сына.
Напомним, что 26 ноября 2020 года под здание главного управления Нацполиции Николаевской области на митинг вышли ветераны АТО/ООС, родственники погибших на Донбассе военных и активисты Национального корпуса.
Они требовали возобновить расследование уголовного дела по факту похищения денег со счета отца погибшего военного, детского поэта Алексея Кваши. Деньги, которые похитили у мужчины, были перечислены ему государством в качестве компенсации за смерть сына.
И вот только сейчас добились результата — государство должно компенсировать всю сумму.
— Это огромная победа. Кроме того, мы будем предпринимать все необходимые действия для того, чтобы государственный исполнитель, который осуществил эти мошеннические действия, и его руководитель были уволены. Чтобы они не могли трудоустраиваться в органах юстиции. Также мы будем настаивать, чтобы Национальная полиция довела расследование до конца и передала дело в суд. Надеемся, что в ближайшее время будут вручены подозрения установленному кругу лиц, — отметил глава Ассоциации участников и инвалидов АТО Илья Шполянский.
Напомним, что доброволец Алексей Кваша погиб в 2015 году в зоне проведения АТО. 22 сентября 2015 посмертно был награжден орденом «За мужество» III степеней. После гибели военного за средства областного бюджета был издан сборник его детских стихов «Прекрасные животные нашей страны».