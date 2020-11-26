26 ноября под здание главного управления Нацполиции Николаевской области на митинг вышли ветераны АТО/ООС, родственники погибших на Донбассе военных и активисты Национального корпуса.

Об этом сообщила корреспондент канала НИС-ТВ Наталья Приходько.

Организаторами акции выступила Ассоциация участников и инвалидов АТО. Митингующие требовали возобновить расследование уголовного дела по факту похищения денег со счета отца погибшего военного, детского поэта Алексея Кваши. Деньги, которые похитили у мужчины, были перечислены ему государством в качестве компенсации за смерть сына.

Спустя время к митингующим вышли правоохранители и пообещали дать информацию через несколько недель недели.

Участники акции принесли под стены полиции шины и планировали поджечь их, но передумали. Они подчеркнули, что если не получат информации от полиции в указанный срок, в следующий раз зажгут их.

Напомним, что доброволец Алексей Кваша погиб в 2015 году в зоне проведения АТО. 22 сентября 2015 посмертно был награжден орденом «За мужество» III степеней. После гибели военного за средства областного бюджета был издан сборник его детских стихов «Прекрасные животные нашей страны».