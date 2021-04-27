Врач и преподаватель Украинского католического университета, бывший спикер Минздрава Александр Ябчанка публично сжег свой диплом кандидата медицинских наук, протестуя против того, как депутат Верховной Рады Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию.

Фото горящего диплома врач опубликовал на своей странице в Facebook.

— Комиссия из 13 членов единогласно проголосовала «за». Несмотря на это, мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитированы. Прошу считать это официальным заявлением с требованием лишить меня ученой степени кандидата медицинских наук, — написал Александр Ябчанка.

Александр Ябчанка пояснил, что своим поступком он призывает изменить систему науки. Ведь такие ситуации, как сегодняшняя, нивелируют настоящую науку.

Сейчас единственным выходом Александр Ябчанка видит публичные протесты. Он призвал других кандидатов и докторов наук поступить аналогично и не идти на компромиссы с совестью.

Напомним, сегодня, 26 апреля, одиозный нардеп от парламентской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива успешно защитил диссертацию и стал кандидатом наук по госуправлению, причем недружественные парламентарию медиа на открытую защиту не пускали под предлогом карантина.